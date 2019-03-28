РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. С начала текущего года в Люберцах проверили газовое оборудование в 52 квартирах, сообщил начальник управления ЖКХ администрации горокруга Александр Егорцев.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел муниципальный форум «Управдом», в ходе которого обсуждали вопрос капремонта и начислений за него.

«В городском округе Люберцы прошли проверки внутриквартирного газового оборудования. Всего проверили 52 квартиры», – сказал Егорцев.

Он добавил, что в Люберцах проверки проводит «Юникон». Их сотрудники всегда надевают форменную куртку с надписью «Юникон». При себе у них удостоверение и бейдж с именем, фамилией и контактным телефоном. Если у жителей есть вопросы по проверкам, они могут задать их в офисе по адресу: Люберцы, улица Авиаторов, дом 2, корпус 1.

Стоимость обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) составляет 1215 рублей в год, данная сумма для удобства разбита на 12 частей. Ежемесячно жители платят 101 рубль.