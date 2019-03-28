РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. В подмосковных Люберцах пенсионерка Людмила Попова пожаловалась за незаконные начисления в платежной квитанции за капитальный ремонт, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел муниципальный форум «Управдом». В его ходе обсудили вопрос капремонта и начислений за него.

«На 3 месяца вперед насчитывают за капремонт деньги. Раньше мы платили управляющей компании «ЛУК», и не было никаких долгов. А теперь все иначе. Мы недавно платили, а теперь снова в платежках эта графа», – сказала Попова.

По словам начальника управления по работе с крупными клиентами ООО «МосОблЕИРЦ» Дениса Пащенко, управляющая компания «ЛУК» передала платежи за декабрь.

«Мы никакие доначисления не проводили. Платеж за январь сейчас загрузили, в марте. Вы получите квитанцию за март, там этот платеж будет», – отметил Пащенко.

Он добавил, что в офис «МосОблЕИРЦ» надо приезжать только в двух случаях: если нужна справка о задолженности и в случае смены собственника жилья. Офис находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №5.