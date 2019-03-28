РИАМО - 28 мар. Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, 2 апреля, ВДНХ присоединится к международной акции «Зажги синим», павильон «Рабочий и колхозница» подсветят синими цветом, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Подсветка будет включена с 19:00 до 21:00.

«Для участия в акции павильон «Рабочий и колхозница» был выбран неслучайно из всех исторических объектов ВДНХ. Во-первых, здание удачно располагается на проспекте Мира, и его отлично видно и пешеходам, и автомобилистам, а во-вторых, знаменитая монументальная скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, ставшая одним из главных символов Москвы, особенно выигрышно смотрится в голубой подсветке», – говорится в сообщении.

Ежегодно 2 апреля по всему миру знаковые здания, скульптуры и даже природные объекты с наступлением вечера освещаются синим цветом. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и других городах России каждый год к акции присоединяются новые участники.

В этом году кроме павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ синим светом в Москве зажгутся Новый Арбат, Тверская, Пушкинская площадь, Останкинская телебашня. Среди мировых достопримечательностей: Оперный театр в Сиднее (Австралия), статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), небоскребы в Нью-Йорке (США), Пизанская башня (Италия), пирамиды в Гизе (Египет) и другие. Участники таким образом обращают внимание на глобальный масштаб проблемы.

Начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 2 апреля является Всемирным днем распространения информации об аутизме. В этот день по всему миру с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks проводится международная акция «Зажги синим». Синий – официальный цвет организации. Москва присоединилась к акции в 2013 году, ВДНХ – в 2018-м.