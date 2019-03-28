РИАМО - 28 мар. Следствие ходатайствует об аресте члена банды, причастного к терактам в Московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

В Главном следственном управлении СК РФ продолжается расследование по фактам террористических актов, совершенных 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 мая 2019 года в отношении Нурова Магомеда Абдурахмановича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ», – сказал собеседник агентства

Он уточнил, что судебное заседание начнется в зале 24 после явки всех участников процесса. Сам обвиняемый доставлен в суд.

29 марта 2010 года в Москве на станциях «красной» ветки метро «Лубянка» и «Парк культуры» в утренний час пик с интервалом около 40 минут произошли два взрыва, устроенные террористками-смертницами. В результате терактов погиб 41 человек, 168 человек были признаны потерпевшими.

Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров.