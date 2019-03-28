РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи в рамках весенних каникул провели спортивное мероприятие с воспитанниками детского сада №47 «Умка» в микрорайоне Северный, в ходе которого дети отвечали на вопросы игровой викторины на знание правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках школьных каникул инспекторы вместе с дошкольниками и воспитателями детского сада №47 «Умка» провели спортивное мероприятие «Дорожный знак!». Сотрудники ГИБДД напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, разобрали с детьми сложные ситуации, с которыми сталкиваются пешеходы на дороге, повторили правила безопасного перехода проезжей части», – говорится в сообщении.

К этому мероприятию дошкольники подготовили тематические стихотворения на правила дорожного движения и правильно ответили на вопросы госавтоинспекторов: на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, для чего нужны дорожные знаки и светофор.

По итогам урока-игры каждый ребенок получил сувенир от ГИБДД – световозвращающий значок.

В Госавтоинспекции уверены, что проведение подобных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения совместно с воспитателями и родителями помогает снизить количество ДТП с участием юных участников дорожного движения.