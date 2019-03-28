РИАМО – 28 мар. Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии, так как нет интегрированных информационных систем, которые позволяли бы отслеживать перемещения продукции по единой территории ЕАЭС, сообщает в четверг Газета.ru.

«Как отмечается, это связано с тем, что у ведомства нет достоверной информации об объемах импортируемой и растаможенной в государстве растительной продукции», – отмечается в материале.

Кроме того, нет интегрированных информационных систем, которые позволяли бы отслеживать перемещения продукции по единой территории ЕАЭС. Это ведет к фальсификации страны происхождения продукции, поставляемой Россию.

«Так как ответственность за перемещение продукции в данном случае лежит на белорусской стороне, Россельхознадзор будет вынужден запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь», – добавляется в материале.

Ранее на сайте издания сообщалось, что в Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию.