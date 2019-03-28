РИАМО - 28 мар. На горячую линию министерства здравоохранения Московской области, посвященную лекарственному обеспечению, поступило более 9,6 тысячи звонков с начала 2019 года, вопросы касались наличия лекарств в аптеках, графика поставки медикаментов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С начала 2019 года на горячую линию по лекарственному обеспечению министерства здравоохранения Московской области поступило свыше 9,6 тысячи обращений по вопросам выдачи лекарств льготным категориям граждан», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что большинство вопросов касалось обеспечения лекарственными препаратами – их наличия в аптеках, графика поставки, уточнений по режиму работы и другого.

«Своевременное обеспечение льготными лекарственными препаратами – одна из главных задач. Поэтому мы стараемся оперативно реагировать на все поступающие сигналы, решать все вопросы в рабочем порядке. На сегодняшний день в Подмосковье проживают 689 тысяч человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Отпуск таких препаратов осуществляется в 323 аптечных пунктах, 15 из которых работают в круглосуточном режиме», — отметил Матвеев.

Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (495) 748-48-80.