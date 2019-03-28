РИАМО - 28 мар. В столичном районе Орехово-Борисово отремонтируют центр социального обслуживания на Шипиловской улице, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

«В Южном округе столицы отремонтируют здание территориального центра социального обслуживания «Орехово». Согласована проектная документация для объекта по адресу: Шипиловская улица, дом 9, корпус 2, район Орехово-Борисово Северное, Южный административный округ Москвы», – говорится в сообщении.

Построенное по индивидуальному проекту в 1976 году двухэтажное здание будет отремонтировано в соответствии с согласованной проектной документацией. Так, помимо основных внешних и внутренних ремонтных работ, предусмотрена полная замена оконных блоков (будут установлены двухкамерные стеклопакеты), замена входных и всех внутренних дверей и установка противопожарных дверей в помещениях подвала.

«Общей чертой для большинства работ по капитальному ремонту является автоматизация систем безопасности и инженерных сетей. Например, в случае с социальным центром «Орехово» модернизация коснется, в частности, кондиционирования воздуха и отключения систем вентиляции в случае пожара. В рамках ремонта предусматривается, в том числе, замена внутренней электропроводки и системы отопления по существующей схеме», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Для слабовидящих граждан предусматривается наличие тактильной предупредительной разметки и контрастной маркировки ступеней лестниц.