РИАМО - 28 мар. В городском округе Химки состоялось торжественное открытие 200-й социальной ярмарки «Ценопад», в предстоящие выходные помимо торговли пройдут дегустации продуктов и блюд, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Производители Московской области и соседних регионов представили широкий ассортимент продовольственной продукции и товаров повседневного спроса. Ярмарка проходит с 26 по 31 марта.

«Помимо привычных позиций в этот раз покупатели смогут прибрести пельмени, вареники и другие полуфабрикаты ручной работы от подмосковного производителя, также представлено более 80 наименований колбасных изделий, более 25 видов солений, молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты и рыба», – сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, на ярмарке представлены сувениры ручной работы – шкатулки, расписные тарелки, изделия из стекла, вязаные веники, изделия гончарного ремесла, а также трикотаж, расписные платки, вязаные и шерстяные изделия.

В выходные помимо торговли на «Ценопаде» будет организовано музыкальное сопровождение и дегустации. Для гостей растопят самовар и всех желающих угостят травяным чаем, а в зоне общественного питания разместится выездной барбекю, где гостям предложат мясо птицы, кролика, грудинку и сосиски приготовления на открытом огне.