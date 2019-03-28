РИАМО - 28 мар. Время сессии при дистанционном электронном голосовании на выборах в Москве в сентябре может занять не более 10 минут, сообщил в четверг в ходе заседания заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

В феврале в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. Дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования бюллетеня на бумажном носителе.

«Если закон будет принят, то в сентябре этого года, 8 числа, будет осуществляться эксперимент в одном или нескольких избирательных округах о проведении дистанционного голосования. Мы пока рассматриваем время сессии до 10 минут», – сказал Ермолов.

Как добавил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, 10 минут будет предоставляться избирателю при открытии электронного бюллетеня в личном кабинете на портале Московских госуслуг. Также он отметил, что электронный бюллетень по форме будет аналогичен бумажному варианту.