РИАМО – 28 мар. Международные резервы России по состоянию на 22 марта выросли на 4,6 миллиарда долларов и составляют 487,1 миллиарда долларов, сообщает Газета.ru.

«За неделю этот показатель вырос на 1,0%, или на 4,6 миллиарда долларов. Это произошло на фоне положительной переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота», – говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее на сайте издания сообщалось, что международные резервы России снизились на 3,5 миллиарда долларов.