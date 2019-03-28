РИАМО – 28 мар. Порядка 500 подъездов уже отремонтировали в Подмосковье, всего до конца текущего года благоустроят еще 14,5 тысяч подъездов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года в Подмосковье по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировано уже около 500 подъездов в многоквартирных домах. Всего в текущем году (в 2019 году – ред.) планируется провести ремонт в 14,5 тысячи подъездах. В прошлом году был расширен перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд», – говорится в сообщении.

Теперь, в зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей, дополнительно проводится замена оконных блоков, установка пандусов для маломобильных граждан, а также выполняются работы по ремонту входных групп, в том числе – установка энергосберегающих светильников на входных группах.

«Реализация губернаторской программы «Мой подъезд» началась в Московской области в 2017 году. На тот момент в ремонте нуждались свыше 80 тысяч подъездов МКД. На сегодняшний день приведено в порядок более 67 тысяч подъездов», – подчеркивается в материале.