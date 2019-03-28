РИАМО – 28 мар. Министерство сельского хозяйства РФ предложило в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции – до 150 тысяч тонн вместо сегодняшних 50 тысяч тонн, сообщает Газета.ru.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить разрешенный объем ввоза. <…> Томаты свежие ‎или охлажденные – 150 тысяч тонн», – говорится в проекте документа.

При этом в России с 1 ноября 2017 года установлена квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тысяч тонн.