РИАМО – 28 мар. В Химках в нынешнем году отремонтируют 715 подъездов по программе «Мой подъезд», все отделочные работы согласуются с жильцами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Силами коммунальных служб в муниципалитете до конца 2019 года отремонтируют 715 подъездов в многоквартирных домах. За два года в округе уже отремонтировано более 1490 подъездов», – отмечается в сообщении.

Благодаря программе «Мой подъезд», у местных жителей появилась возможность выбирать материалы, используемые для ремонта, а также дополнительные элементы ремонта и декора.

«Каждое пожелание жителей фиксируется. Также, при желании жителей, возможно пригласить художника для нанесения граффити в подъезде», – уточняется в материале.

Глава Химок Дмитрий Волошин подчеркнул, что все работы по ремонту подъездов проводятся при полном взаимодействии и согласовании с жителями.

«Они сами определяют цветовую палитру, варианты почтовых ящиков и другие элементы. Важно то, что ход работ контролируем не только мы, как представители власти, но и также жители нашего округа», – дополнил он.

В рамках государственной программы «Мой подъезд» жители принимают участие и в приемке работ.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта http://menyaempodezdy.ru/.