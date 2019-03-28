РИАМО - 28 мар. Басманный суд Москвы получил материалы уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, следствие просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста по 27 мая, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Ранее Ишаева допрашивали в рамках дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. Речь идет о деле о махинациях в лесной отрасли в Хабаровском крае, которое ранее возбудило управление ФСБ по региону.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком по 27 мая 2019 года в отношении Ишаева Виктора Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество» – ред.)», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судебное заседание начнется после явки всех участников процесса.