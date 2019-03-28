РИАМО – 28 мар. В здании Дома офицеров в Одинцове намерены провести ремонт, все работы будут проводиться в течение трех лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Накануне глава муниципалитета Андрей Иванов ответил на вопросы жителей в прямом эфире программы «Главная тема». Во время трансляции в социальных сетях жители оставляли интересующие их вопросы, один из которых касался ремонта Дома офицеров в центре города Одинцово. Иванов отметил, что реконструкция учреждения стоит в планах на ближайшие три года.

«Дом офицеров – исторический объект для нас. Это одно из первых сооружений, которое появилось после начала строительства жилых домов. У Дома офицеров существуют проблемы с внутренними коммуникациями, с фасадами, крышей. Часть фундамента пришла в негодность. Мы поставили в план на ближайшие три года провести капитальный ремонт и реконструкцию. Сейчас проходит независимый инструментальный контроль», – заявил глава муниципалитета.

Иванов уточнил, что если в здании фундамент и стены перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, то здесь оборудуют многофункциональный культурный центр.

Также он добавил, что в ближайших планах Одинцовского городского округа обозначены капитальный ремонт Дома культуры в поселке Сосны и Дома офицеров в Новом Городке, а также «перезагрузка» двух библиотек – Одинцовской библиотеки №2 и библиотеки в Новом Городке.

«В следующем году начнется реализация проекта культурно-досугового центра в поселке Усово-Тупик, который будет разработан в этом году. Центр будет рассчитан на 350 посетителей, концертный зал – на 300 человек», – подчеркнул Иванов.

Помимо этого, существуют большие планы по развитию культурной сферы и в Звенигороде – это строительство школы искусств в микрорайоне Восточный, восстановление Звенигородского манежа с дальнейшим открытием музея, а также организация бесплатных кружков и секций в детской музыкальной школе Танеева.

«Также в Звенигороде будет реализован крупный проект – создание уникального комплекса из восьми парковых зон», – заключается в материале.