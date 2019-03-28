РИАМО – 28 мар. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в СИЗО «Матросская тишина» пятерых заключенных, объявивших голодовку, сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в столице.

Потяеву сопровождали начальник УФСИН России по столице Сергей Мороз и начальник медико-санитарной части №77 ФСИН России Галина Тимчук.

«Столичный омбудсмен побеседовала индивидуально с каждым голодающим, среди которых два человека отказываются от приема пищи уже длительный период, что может привести к критическому состоянию их организма. Одной из голодающих оказалась женщина. В беседе она сообщила о претензиях к условиям пребывания в следственном изоляторе, где она ранее содержалась», – говорится в сообщении.

После обсуждения уполномоченным с начальником московского управления ФСИН России проблем, высказанных женщиной, Морозом были даны соответствующие поручения.

«У остальных протест в основном обращен к следственным органам и судам в целях изменения ситуации по уголовным делам, вплоть до полного отказа от уголовного преследования», – уточняется в материале.

В ход следствия, а также рассмотрения уголовных дел судами уполномоченный не вправе вмешиваться, поэтому заключенным даны разъяснения о средствах и способах, которые те могут использовать для защиты своих прав и свобод.

Столичный омбудсмен убеждала подследственных и осужденных, что голодовкой они только разрушат свое здоровье, но не помогут как-то иначе рассматривать их дело.

«В результате трое из пяти лиц, объявивших голодовку, выразили намерения вернуться к приему пищи с 27 марта», – подчеркивается в материале.

Также некоторые вопросы, обозначенные заключенными, приняты аппаратом уполномоченного в проработку.