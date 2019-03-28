РИАМО - 28 мар. Москвичи предложили десятки вариантов надписей о соблюдении правил дорожного движения для нанесения на столичные парконы, всего на мобильных комплексах фотовидеофиксации планируется разместить порядка 100 надписей к лету этого года, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы запустил конкурс на лучшие надписи для парконов, которые предложили сами водители. Лучшие надписи были выбраны по итогам конкурса в социальных сетях. Порядка 100 надписей на столичных парконах напомнят водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге, а также как важно соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что новые надписи на задних стеклах на мобильных комплексах фотовидеофиксации направлены на повышение безопасности на столичных дорогах.

«На заднем стекле парконов к лету будут наклеены надписи: «Смотрите в боковые зеркала при перестроении!», «Городская улица – не гоночная трасса», «Сбавьте скорость – сохраните жизнь», «Водитель, смотри на дорогу, а не в телефон», «Пристегнитесь, а не ленитесь», «Я пристегнут, а вы?», «Соблюдайте дистанцию», «Уступите дорогу скорой», «Не забывайте включать поворотник», «Соблюдайте скоростной режим», «Спасибо, что не нарушаете», «Дорога – не место для гонок», «Паркуйтесь правильно» и другие», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что благодаря усилиям всех городских структур за последние 10 лет аварийность на дорогах Москвы сократилась более чем в два раза.

Тем не менее аккуратное и безопасное вождение пока не стало принятым стандартом на дорогах столицы. Количество пострадавших в авариях, связанных с наездами на пешеходов, увеличилось на 3%, а погибших – на 2,8% за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Самих же ДТП стало меньше почти на 2%. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – превышение скоростного режима.