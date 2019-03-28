РИАМО - 28 мар. Житель Тульской области оштрафован на 10 тысяч рублей по решению суда за неоднократное нанесение нецензурных надписей на здания столичного университета, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Никулинский районный суд столицы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Тульской области Евгения Родионова. Он осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

«Родионов 25, 28 января, а также 3 и 5 февраля 2019 года, находясь на территории образовательного учреждения, используя ранее найденный им аэрозольный баллон с краской красного цвета, умышленно нанес на стены зданий университета надписи нецензурного характера, оскорбляющие общественную нравственность», – отмечается в сообщении.

В результате на восстановительные работы образовательной организацией были затрачены денежные средства на общую сумму более 1,7 тысячи рублей.

«Суд счел возможным назначить Родионову наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», – заключается в материале.