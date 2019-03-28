В этот уикенд жители Московского региона смогут увидеть обновленную экспозицию в «Новом Иерусалиме», сходить на фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» в «Лужниках» и ярмарку «Блошиный рынок». Также в Москве стартует Неделя моды MBFW Russia и состоится премьера нового фильма Тима Бертона. Эти и другие события выходных в подборке РИАМО.

ПЯТНИЦА, 29 марта

«Блошиный рынок» на Тишинке

Художественный проект «Блошиный рынок» в очередной раз пройдет на Тишинке. С 28 по 31 марта здесь можно будет купить антиквариат и винтаж из разных стран и эпох. В ассортименте елизаветинский фарфор, сумки мировых брендов, как из золотого века Голливуда, предметы мебели, шляпы и пр.

Где: Москва, Тишинская площадь, д. 1

Цена: 200 рублей

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Премьера фильма «Дамбо»

Долгожданная премьера нового фильма Тима Бертона – диснеевская история о слоненке «Дамбо» – в прокате с 28 марта. В центре внимания – некрасивый слоненок, чьи большие уши вызывают насмешку, но, когда владелец цирка узнает, что слоник может летать, пытается нажиться на этой необычной способности. В фильме нет привычного Джонни Деппа, зато в главной роли Ева Грин, а также в фильме снялись Колин Фаррелл и Дэнни ДеВито.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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СУББОТА, 30 марта

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

© пресс-служба MBFW Russia

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 30 марта по 3 апреля пройдет в Москве. Свои осенне-зимние коллекции предстоящего сезона 2019/2020 представят более 200 российских и зарубежных дизайнеров. Среди участников – как постоянные участники Bella Potemkina, Yasya Minochkina, Chapurin, Igor Gulyaev, Alеxandr Rogov, Oksana Fedorova, Diana Arno и другие. Свои дебютные коллекции представят девять иностранных дизайнеров: Jing yu и Vanta (Италия), Iveta Vecmane (Латвия), Anano D.Bakradze (Грузия), Harriet Eccleston и Krishma Sabbarwal (Великобритания), Annaiss Yucra Mancilla (Перу), Rahel Guiragossian (Швейцария), Rap (Бангладеш). 1 апреля в рамках MBFW Russia состоится показ образов для звезд, созданных на основе эскизов финалистов конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего». Как и в прошлом году, в «Манеже» будет работать временный дизайнерский универмаг Pop-up Shop.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж», Музей Москвы, ЦУМ, МВЦ «Музей моды»

Цена: по приглашениям от дизайнеров

Фестиваль «Прорыв»

Российский фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» 30 и 31 марта пройдет на малой спортивной арене «Лужников». В программе – шоу с участием зарубежных и российских звезд мотофристайла, BMX, кикскутеринга, агрессивных роликов и стронгменов. Зрители увидят прыжки на горящем трамплине, мотофристайл с применением пиротехники, тройное сальто на велосипеде и роликах, сложнейшие трюки на снегоходах и байках, а также гонку дронов и биг-футы. Для участников и гостей фестиваля выступят Serebro, Anacondaz, Ганвест, Gayazov Brothers, Егор Натс, Pabl.A и др.

Где: Москва, «Лужники», Малая спортивная арена

Цена: 800 – 1500 рублей

Премьера караоке-спектакля «Энергичные люди»

© сайт Московского Губернского театра

Премьерные показы спектакля по повести Василия Шукшина «Энергичные люди» 30 и 31 марта пройдут в Московском Губернском театре. Действие спектакля происходит в 70-е годы прошлого века, когда в центре внимания оказываются авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма, вся кипучая энергия которых уходит на обустройство собственного достатка и изобилия, достичь которого законными путями невозможно. Поставил спектакль художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: 600 – 2500 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

Выставка «Русское искусство» в Новом Иерусалиме

© сайт МВК "Новый Иерусалим"

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» с 26 марта представлена обновленная экспозиция русского светского и церковного искусства XVI – начала ХХ веков. Основной раздел выставки «Художественная галерея» демонстрирует знаковые предметы живописи, иконописи, скульптуры, мебели и декоративно-прикладного искусства из коллекции музея, а подраздел «Особая кладовая» откроет посетителям самые ценные экспонаты музейных фондов. В основе собрания «Особой кладовой» – предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого с 1920 до 2013 год располагался музей. Коллекции лицевого и орнаментального шитья и изделий из драгоценных металлов музея «Новый Иерусалим» сформировались в 1920–1930-х годах.

Где: Московская область, МВК «Новый Иерусалим»

Цена: 500 рублей

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