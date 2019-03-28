РИАМО (СТУПИНО) – 28 мар. Ступинские врачи борются за жизнь женщины, получившей тяжелые травмы в ДТП, сообщает Ступинское информагентство со ссылкой на пресс-службу Ступинской центральной районной клинической больницы.

«Сегодня (28 марта – ред.) ночью в Ступинскую ЦРКБ экстренно поступила женщина, получившая тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии. У 35-летней пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом ребер слева, пневмоторакс. Состояние пострадавшей тяжелое», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

Он добавил, что она находится в анастезиолого-реанимационном отделении под непрерывным наблюдением специалистов. Пока трудно оценить все шансы, но врачи делают все необходимое.

По данным Ступинского информагентства, ДТП произошло накануне в городском округе Кашира. В 22:05 36-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», совершил наезд на препятствие. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки. У мужчины диагностировано сотрясение головного мозга. Он находится в травматологическом отделении больницы.