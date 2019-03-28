РИАМО - 28 мар. Фестиваль «День поля Московской области» состоится 11 июля на территории Дмитровского городского округа, вблизи деревни Карпово, здесь планируют представить более 200 единиц сельскохозяйственной техники, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Фестиваль «День поля – 2019» пройдет 11 июля вблизи деревни Карпово Дмитровского городского округа. В этом году мы планируем представить более 200 единиц сельскохозяйственной техники и новейшие разработки в области агротехнологий», – сказал Разин.

В мероприятии примут участие представители правительства Московской области, министерства сельского хозяйства РФ, Мособлдумы, Российской академии наук, главы администраций муниципальных образований, органов управления АПК Подмосковья и соседних регионов.

Кроме того, на праздник приедут сотрудники научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, производители сельскохозтехники и оборудования, поставщики средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, студенты и учащиеся вузов, специалисты сельхозпредприятий и организаций АПК и представители Россельхознадзора.

«Одним из ключевых событий мероприятия станет традиционный межрайонный конкурс «Пахарь-2019». Участие в нем примут около 100 профессионалов. А фермеры Подмосковья представят свою продукцию», – дополнил Разин.

Также гостей ждут спортивно-развлекательные игры, аттракционы, интерактивная программа для детей, кулинарный мастер-класс от известных шеф-поваров проекта «Едим Подмосковное!», выступление музыкальных коллективов и многое другое.

«День поля Подмосковья» проходит каждый год в разных районах региона. Как уточнил Разин, это будет 24-й по счету фестиваль.

Подать заявку на участие в выставке агротехнологий «День поля Московской области – 2019» можно на сайте.