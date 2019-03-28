РИАМО - 28 мар. В Москве 4 апреля планируют запустить Единый информационный центр по проектам планировки территорий по программе реновации, сообщила в четверг журналистам председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

«Для удобства жителей мы открываем Единый информационный центр, чтобы жители могли комплексно ознакомиться с проектами. Это удобная и востребованная площадка», – сказала Княжеская.

По ее словам, центр разместится по адресу: улица Брестская, дом 6.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается. В настоящее время программа реновации включает 5173 дома.