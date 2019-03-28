РИАМО - 28 мар. Первая межрегиональная конференция «Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства» пройдет 26 апреля в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На мероприятии представят инновационный проект «Электронный контроль работы специалистов участковой социальной службы», разработанный в Московской области. Проект расширяет перспективы развития инструментария борьбы с социальным сиротством, позволяет увеличить обеспеченность социальными услугами семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сократить численность детей, находящихся в социально опасном положении.

«Основное в программе конференции – активный диалог ее участников, обмен опытом, продвижение инновационных идей и решений для реализации государственной семейной политики и профилактики социального сиротства», – отмечается в сообщении.

В программу однодневной конференции включены выставка инновационных социальных проектов, реализуемых учреждениями социального обслуживания семьи и детей Московской области, пленарное заседание, работа тематических секций.

На мероприятии обсудят пять основных тем: модернизация социального обслуживания семьи и детей, повышение доступности и качества социальных услуг; поддержка семьи как естественной среды развития детей; профилактика социального сиротства; особенности стандартизации социальных услуг на федеральном и региональном уровне; ключевые потребности и проблемы социально ориентированных некоммерческих организаций.

Событие приурочено к Десятилетию детства, стартовавшему в России в 2018 году.