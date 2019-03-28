РИАМО - 28 мар. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на апрель 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Так, 2 апреля с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 3 апреля с 10:00 – председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Сергей Бизяев.

Министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев примет жителей 4 апреля с 10:00. Министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган – 5 апреля с 10:00. Министр культуры региона Нармин Ширалиева – 8 апреля с 10:00, министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина – в тот же день с 15:00.

Девятого апреля с 15:00 прием проведет министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Министр жилищной политики региона Инна Федотова проведет прием с 10:00 10 апреля. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик – 11 апреля с 10:00, начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян – в тот же день с 15:00.

Двенадцатого апреля с 10:00 жителей примет министр социального развития региона Ирина Фаевская, 15 апреля с 10:00 – председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. 16 апреля с 10:00 – замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов, с 15:00 – зампред правительства области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

Министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев проведет прием 17 апреля с 10:00, в тот же день с 15:00 граждан примет зампред правительства Московской области Игорь Тресков. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков – 18 апреля с 10:00, с 15:00 – первый зампред правительства региона – министр образования области Ольга Забралова и министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан.

Девятнадцатого апреля с 10:00 – министр правительства региона по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, с 16:00 – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. 22 апреля с 10:00 – председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина, с 15:00 – начальник Главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская.

С 10:00 23 апреля граждан примет замминистра образования области Елена Михайлова, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков. 24 апреля с 10:00 – зампред правительства региона Максим Фомин, с 15:00 – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. 25 апреля с 10:00 – министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, с 15:00 – зампред правительства региона – министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.

С 10:00 26 апреля прием проведет министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, с 15:00 – зампред правительства региона Вадим Хромов. 29 апреля с 15:00 – министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова. 30 апреля с 15:00 – министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Приемная правительства Московской области находится в столице на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.