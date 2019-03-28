РИАМО – 28 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы», целью которого станет повышение инвестиционной привлекательности исследований и разработок в медицине, нанотехнологиях, робототехнике, космосе, сообщает ТАСС.

«Я подписал постановление правительства о создании инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». В рамках национальных целей, которых мы стремимся достичь, Россия должна войти в топ-5 стран – лидеров по инновационно-технологическому развитию, на что и направлен национальный проект «Наука», – заявил Медведев на заседании правительства.

Он подчеркнул, что в Московском государственном университете есть сильная научная школа, вуз будет принимать активное участие в создании центра.

По словам председателя правительства РФ, к участию в работе центра планируется привлечь как можно больше талантливых ученых и предпринимателей. Одна из ключевых задач инновационного центра – повышение инвестиционной привлекательности исследований и разработок в медицине, фармацевтике, информационных технологиях, нанотехнологиях, робототехнике, космосе и других сферах.

Также премьер-министр дополнил, что центр должен создать условия для коммерческого использования перспективных разработок.

«Это, наверное, самая слабая наша сторона, поэтому ей нужно уделять максимальное внимание, то есть сделать эти разработки максимально востребованными в различных отраслях экономики», – уточнил Медведев.

Проект будет финансироваться как за счет федерального бюджета, так и за счет частных инвесторов и столичного бюджета.