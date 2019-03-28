РИАМО - 28 мар. В столичной подземке произошел сбой в движении поездов, так, на Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московское метро».

«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов», – говорится в сообщении.

Сбой произошел по техническим причинам.

В комментариях к твиту Московского метрополитена о задержках поездов, пользователи отмечают, что поезда на станциях стоят уже 40 минут.

«На «Каширской» 40 минут поезд стоит», — написал пользователь happy.hooter.

Пользователь Eduard Yuzhny отметил, что поезда на «Павелецкой» нет уже 9 минут.

«Что за причины-то? Уже второй час с «Маяковской» еду, все в тоннеле стою между «Каширской» и «Коломенской», — написала KseNNik.

Еще один пользователь заметил, что поезд на станции «Технопарк» также стоит уже 40 минут.

Ежедневно по будням метрополитеном пользуются более 8 миллионов пассажиров. Средняя дальность поездки пассажира составляет около 14,61 километра.

Движение поездов на «зеленой» ветке метро ввели в график после сбоя>>