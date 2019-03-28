РИАМО - 28 мар. Адвокаты Московской областной коллегии проведут бесплатные консультации для жителей региона в апреле в приемной правительства Подмосковья, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Адвокаты проведут консультации с 10 до 14 часов 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 29 апреля по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.