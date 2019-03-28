РИАМО - 28 мар. В «Домодедове» приостановили оформление кошки, следовавшей в Болгарию, в ветеринарных документах животного был неверно указан номер чипа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Кошку должны были направить в город Бургас Болгарии. Оформление животного было приостановлено 27 марта в аэропорту «Домодедово».

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что номер чипа, указанный в ветеринарном сертификате формы №1, не совпадает с фактическим номером чипа у животного», – отмечается в сообщении.

Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена.