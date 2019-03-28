РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. Федеральная налоговая служба в подмосковных Люберцах с 4 апреля начинает проводить Дни открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций. День открытых дверей стартует 4 апреля с 9:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Также Дни открытых дверей в ведомстве пройдут 5, 25 и 26 апреля с 9:00 до 20:00. В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов расскажут о наличии обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, о наличии задолженности по НДФЛ. Кроме того, они разъяснят, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью программного обеспечения «Декларация» в электронном виде и получение налоговых вычетов.

Федеральная налоговая служба в Люберцах расположена по адресу: улица Котельническая, дом №6.