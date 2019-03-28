РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 мар. В подмосковном Королеве 30 марта пройдет первый весенний субботник, жители городского округа могут бесплатно получить инвентарь для уборки в пяти пунктах выдачи, сообщается в Instagram-аккаунте УК «Жилсервис». ⠀

«Для удобства жителей с 09:00 начнут работать сразу несколько пунктов выдачи уборочного инвентаря по адресам: улица Суворова, дом №16, улица Мичурина, дом №2А, улица Горького, дом №29, улица Маяковского, дом №15 и на улице Трофимова, дом №4», – говорится в сообщении. ⠀

В Королеве запланировано проведение четырех весенних субботников: 30 марта, 6, 13 и 20 апреля.