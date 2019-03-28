РИАМО - 28 мар. Жителям поселений городского округа Солнечногорск расскажут о программе по раздельному сбору отходов, а также разъяснят тариф за вывоз ТКО на открытых встречах, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Серию встреч проведут представители регионального оператора «Экопромсервис» и администрации муниципалитета. В период с 30 марта по 6 апреля на территории муниципалитета проведут 12 открытых встреч», – отмечается в сообщении.

С начала года региональный оператор на территории округа установил более 1,5 тысяч новых баков, это чуть более 75% от общего количества контейнерных площадок.

До 31 марта в округе завершится оборудование контейнерных площадок новыми баками для раздельного сбора отходов.

В округе работает горячая линия по вопросам вывоза ТКО, где также можно получить подробную информацию по раздельному сбору бытовых отходов. Телефон: 8(495)648-08-05.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов.