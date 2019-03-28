РИАМО - 28 мар. В Ленинском районе Подмосковья возвели два корпуса №№17 и 18, входящих в состав жилого комплекса «Восточное Бутово», объектам выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Жилой комплекс расположен в деревне Боброво Ленинского района.

«Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний оформлен ЗОС», – заявил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Площадь двух 18-этажных жилых домов составляет свыше 25 тысяч квадратных метров. В новостройках к заселению готовы 288 квартир. Площадь квартир – свыше 16,6 тысячи квадратных метров.

Застройщик – ООО «Лотан». Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки, обустроены парковочные места. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения. В настоящее время дома готовятся к вводу в эксплуатацию.