РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Депутаты подмосковного Подольска поддержали внесение изменений в положение о комитете по образованию горокруга, которые разрешат участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг состоялось 59 заседание совета депутатов горокруга. На повестке дня значились ряд вопросов, один из которых касался внесених изменений в положение о комитете по образованию горокруга. С данным докладом выступила зампредседателя комитета по образованию Галина Киселева.

«Предлагается наделить комитет по образованию следующими полномочиями: организовывать и проводить в муниципальных образовательных учреждениях информационно-пропагандиские мероприятия, рассказывающие о сущности терроризма, его общественной опасности и формирования у граждан неприятия к идеологии терроризма, а также участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма и так далее», – сказала Киселева.

Депутаты поддержали предложенные изменения, а также обсудили внесение изменений в решение совета «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и многое другое. В заседании принимал участие глава городского округа Николай Пестов.