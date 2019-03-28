РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Депутаты подмосковного Подольска поддержали увеличение доходов бюджета округа на текущий год примерно на 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг состоялось 59 заседание совета депутатов горокруга. На повестке дня значились ряд вопросов, один из которых касался внесения изменений и дополнений в решение совета «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

«Доходы бюджета городского округа Подольск на 2019 год планируется увеличить на 2 миллиарда 421,1 миллионов рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в размере 2 миллиардов 19,7 миллионов рублей. Также налоговые и не налоговые доходы бюджета увеличиваются на 401,4 миллионов рублей. Расходы бюджета на 2019 год предлагается увеличить на 2 миллиарда 503 миллиона рублей», – сказала председатель комитета по финансам и налоговой политике Светлана Коткова.

Она добавила, что с учетом изменений доходы бюджета составят более 13,7 миллиардов рублей, а общий объем расходов – 14,3 миллиарда рублей.

Коткова отметила, что в текущем году увеличиваются субсидии из бюджета Московской области на более 1,9 миллиардов рублей, из которых будут выделены средства на подвоз школьников к месту обучения в сельских населенных пунктах, на софинансирование работ по капремонту дорог, на обновление материально-технической базы Толбинской школы и многое другое.

Также из субсидий планируется выделить средства на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод и так далее.

Помимо этого, за счет увеличения доходный части бюджета, изменения объема софинансирования госпрограмм были учтены бюджетные ассигнования на строительство детсада в микрорайоне Красная горка на улице Колхозная, дом №10. В частности, на корректировку проекта и строительство предусмотрено выделить 23,6 миллионов рублей.

Депутаты поддержали предложенные изменения единогласно.