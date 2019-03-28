РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В подмосковном Подольске 1 апреля начнется акция «Безопасная шина», в ходе которой можно будет сдать изношенные автопокрышки в двух специальных пунктах, сообщается на сайте администрации городского округа.

Акция «Безопасная шина» проводится по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. В этом году она впервые пройдет при поддержке ГИБДД: автоинспекторы совместно с волонтерами раздадут специальные листовки при повседневном надзоре за дорожным движением и напомнят водителям о необходимости менять изношенные автопокрышки. Также они расскажут, где их можно сдать на утилизацию.

«С 1 апреля 2019 года в Подольске будет проходить акция «Безопасная шина», в ходе которой будут собирать отработанные автомобильные шины для безопасной утилизации. Шины можно будет сдать в двух пунктах приема: на улице 50 лет ВЛКСМ, дом №17Б и в микрорайоне Лаговский в деревне Бережки, 42 километр трассы М-2 «Крым», – говорится в сообщении.

К участию в акции приглашают общественные организации и эковолонтеров, которые могут побороться за звание «Эковолонтер года». Министерство экологии и природопользования Московской области и Фонд рационального природопользования подведут итоги в конце года.

Основными задачами волонтеров является выявление несанкционированных свалок шин и привлечение к участию в программе сервисных центров (шиномонтажей) для бесплатного приема утильных шин от населения. Про незаконные свалки шин можно сообщить на горячую линию по телефону: 8(800)700-35-06.

Утильные шины относятся к отходам IV класса опасности, их нельзя захоранивать на полигонах, а следует отправлять на специальные предприятия для переработки. Покрышка разлагается более 100 лет и наносит вред окружающей среде.