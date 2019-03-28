РИАМО - 28 мар. Московская область присоединилась к президентскому национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для освещения хода реализации нацпроекта в Подмосковье создано официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте».

Страница сообщества «Дороги Московской области» доступна по ссылке. В сообществе жители Подмосковья могут задать интересующие вопросы, обсудить с другими пользователями развитие дорог в регионе, а также сообщить о дефектах и нарушениях в дорожной сфере.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году Подмосковью выделено более 41 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт региональных дорог, мероприятия по безопасности дорожного движения, реконструкцию и строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Основные дорожные работы начнутся весной.

В этом году реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовала в 83 субъектах Российской Федерации. Проект ставит своей целью повышение безопасности движения за счет обустройства дорог и как следствие – снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза. Также планируется снизить перегрузку трасс и повысить качество дорожного покрытия. При ремонте предполагается использовать эффективные технологии и материалы.

При этом россияне сами определят главные направления развития транспортной инфраструктуры в своих регионах. Высказать свое мнение можно в ходе опроса на сайте нацпроекта bkdrf.ru. Первые итоги опроса подведут 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные помогут выстроить более эффективную работу проектных офисов в регионах.