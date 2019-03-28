Всероссийская выставка-ярмарка авторских изделий «РусАртСтиль» пройдет с 4 по 7 апреля 2019 года в Экоцентре московского парка «Сокольники». Посетители смогут приобщиться к народному творчеству, приобрести уникальные вещи, поучаствовать в мастер-классах, продегустировать национальные блюда разных регионов, а также узнать, как продвигать свой бизнес в этой сфере. О самых интересных мероприятиях выставки в интервью РИАМО рассказал руководитель проекта «РусАртСтиль», генеральный директор компании «Экспоресурс – Выставки и Конференции» Алексей Комаров.

– Алексей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, в чем идея мероприятия?

– Мы долго шли к мысли сделать такую выставку, а по сути – культурно-просветительский проект. Она будет включать в себя сразу несколько направлений: мастер-классы – их у нас планируется свыше 200, как для взрослых, так и для детей; образовательный форум, на котором можно получить знания и навыки по теме народного творчества и культуры; насыщенная деловая и культурная программа – показы мод, выступления творческих коллективов и детских театров, презентации. Так что это будет не просто выставка, а полноценное культурное мероприятие.

Тематически выставку мы разделили на несколько салонов: «Стиль и комфорт вашего дома» (предметы интерьера и декора, посуда, текстиль и живопись), «Ваш облик» (авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары), «Подарки и украшения» (художественные промыслы, декоративно-прикладное и арт-искусство, ювелирные изделия и авторская бижутерия), «Все лучшее детям» (авторская игрушка и одежда из экологически чистых материалов).

Мы предлагаем выставку как некий мост, соединяющий вековые традиции народных промыслов и народной культуры с современными веяниями и течениями. Россия богата талантами, в ней живут творческие люди, создающие уникальные изделия. Мы хотим сделать акцент именно на современном подходе к народной культуре и организовать полноценный фестиваль, где каждый посетитель сможет найти для себя что-то интересное и запоминающееся.

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© предоставлено организаторами

– Что означает название выставки - «РусАртСтиль»?

– «Рус» – потому, что мы ставим акцент на российских мастерах и народных промыслах, «арт» – потому что на выставке будет представлено именно народное искусство, и, соответственно, «стиль» – акцент на авторских, дизайнерских, аутентичных изделиях, которые могут быть востребованы в современном мире.

– Чем выставка отличается от московских дизайнерских ярмарок?

– Во-первых, своим масштабом – уже сейчас мы знаем, что на выставку приедут мастера и ремесленники почти из 30 регионов России. Кроме того, у нас есть возможность уместить под одной крышей сразу несколько творческих и культурных площадок. Что немаловажно – большая часть наших мастер-классов бесплатны, а из большого списка ежедневных выступлений музыкальных коллективов и театрализованных представлений можно будет выбрать развлечения и для детской аудитории.

© предоставлено организаторами

– На кого рассчитаны деловая и образовательная программа?

– Деловая программа ориентирована, прежде всего, на людей, работающих в сфере ремесленничества и желающих его развивать и продвигать. Она будет включать кейсы о современных маркетинговых продвижениях продукции ремесленников в интернете и социальных сетях, презентации новых тенденций в моде. Также в рамках деловой программы спикеры проведут обучающие лекции по дизайну и оформлению выставочного пространства.

Для педагогов пройдет Образовательный форум со специализированными мастер-классами, семинарами и лекциями. Его участники смогут получить сертификаты о повышении квалификации. При этом мы открыты для всех, кому интересна эта тема.

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© предоставлено организаторами

– Будут ли отдельные дни, посвященные тому или иному промыслу или региону?

– У нас нет разделения на конкретный регион или продукцию. Самые интересные дни, на наш взгляд – это пятница, суббота и воскресенье. В эти дни пройдут показы мод, выступления фольклорных коллективов.

Особого внимания заслуживает коллективная экспозиция московских дизайнеров «Москва сквозь время». Основная тема – Москва в разные эпохи, нашедшая отражение в одежде с использованием ручной росписи по ткани. В режиме нон-стоп пройдут мастер-классы от дизайнеров, а на сцене состоятся модные показы коллекций одежды по данной тематике.

Учебный комбинат «Мастерица» представит культурно-просветительский проект «От истоков к современности»: пройдет мастер-класс «Маркетинг увлечений», где раскроют секреты продвижения изделий, созданных своими руками, и покажут на примерах, как пользоваться инструментами маркетинга и рекламы. Также проект включает в себя серию семинаров о том, как правильно создавать впечатления, и как цвет может служить инструментом в повседневной жизни. Пройдет «Шоу платков» и презентация проекта «Вербовка-100».

Также посетители смогут познакомиться с удивительным миром народной росписи по дереву: городецкой, валдайской, пермогорской, ракульской, борецкой, пижемской, мезенской и другими.

На выставке «РусАртСтиль» мы дадим возможность москвичам и гостям, столицы интересующимся народным творчеством, нашей национальной культурой, традициями и современными течениями в искусстве, познакомиться с самыми различными их направлениями и лучшими изделиями.

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© предоставлено организаторами

– Как лучше всего посетителю распланировать посещение?

– Вся подробная информация о мероприятиях размещена у нас на сайте.Также при входе на выставку мы поставим специальные баннеры с расписанием культурной программы, деловых и образовательных мероприятий. Лучше всего заранее посмотреть сайт, чтобы сориентироваться и выбрать наиболее интересную для себя тему.

– Расскажите, пожалуйста, почему символом выставки стало солнце.

– В логотипе выставки «РусАртСтиль» присутствует солнечный круг. Мы решили создать в рамках выставки общий арт-объект, созданный руками мастеров из разных регионов – «Создай свое солнце». Мастера из регионов привезут на выставку свои кусочки солнышка, выполненные в различных техниках народного творчества: у кого-то будет лоскутная мозаика, у кого-то – кружево или керамика, у кого-то – вышивка. Мы соединим все эти элементы между собой в солнечный круг.

– Один из разделов выставки посвящен эко-тенденциям в образе жизни, моде и интерьере. Что ждет зрителей?

– Это и одежда молодых дизайнеров, выполненная из экологических чистых материалов (как для взрослых, так и для детей), и народная игрушка. Также в рамках выставки состоится ряд семинаров и лекций на тему эко-тенденций и защиты окружающей среды.

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© предоставлено организаторами

– Смогут ли посетители перекусить? Кухни каких стран они смогут попробовать?

– Конечно! Отдельный салон на выставке будет посвящен национальным кухням. Там можно будет попробовать узбекскую, татарскую, азербайджанскую, азиатскую кухни. Особое место будет отведено русской кухне, в частности, блинам с разнообразными начинками от партнера выставки – компании «Теремок». Также в рамках салона можно будет купить лучшие продукты России: мед, сладости, деликатесы, дары леса и чаи.

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© предоставлено организаторами

– Как часто вы планируете проводить выставку-ярмарку «РусАртСтиль»?

– Два раза в году – весной и поздней осенью. Со временем мы планируем сделать ее международной, чтобы каждый раз новая страна-партнер делала на выставке свои презентации, показывала своих лучших мастеров и национальную культуру. В следующем году мы будем отмечать 30 лет дипломатических отношений России и Кореи, так что уже сейчас мы пригласили на выставку известного певца из Республики Корея, пятикратного лауреата Артиады народов России, солиста Сеульской оперы Ли ЁнСона. Он споет несколько романсов на русском и несколько произведений на корейском языке.

– Как молодому художнику или мастеру стать участником выставки?

– Это совсем не сложно, достаточно зайти к нам на сайт, заполнить заявку-договор и прислать описание своих работ и фотографии. Если творческие работы совпадают с тематикой выставки, мы с большим удовольствием примем мастера в наш выставочный проект!

Хочется отметить, что выставка «РусАртСтиль» проходит при поддержке Московской Ассоциации Предпринимателей; Московского педагогического Государственного Университета им. Шолохова; Ассоциации организаций и ремесленников «Гильдия декоративно-прикладного и народного творчества».

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