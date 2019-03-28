РИАМО – 28 мар. В четверг состоялся инспекционный объезд Коломенского городского округа комиссией Госадмтехнадзора Московской области, в ходе выезда оценили степень чистоты и благоустройства муниципалитета после окончания зимнего периода, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объездом руководил начальник областного Госадмтехнадзора Сергей Бизяев. В мероприятии также приняли участие первый заместитель начальника Госадмтехнадзора Олег Баженов, начальник теруправления ведомства Сергей Орлов.

«В ходе выезда были отмечены сильные и слабые стороны муниципалитета в сфере чистоты, порядка и благоустройства. Все замечания внесены в протокол, обязательный к исполнению всеми ответственными организациями и лицами», – говорится в сообщении.

Комиссия Госадмтехнадзора отметила недочеты в работе ГБУ Московской области «Мосавтодор»: на улицах Октябрьская и Советская выявили смет вдоль проезжей части. Проследовав далее на улицу Полянская, участники рейда отметили удовлетворительное состояние детской площадки. Тем не менее, Бизяев указал на необходимость проверки соединения всех частей на прочность, так как после зимы элементы могли расшататься.

На улице Полянская, дом №25 отметили наличие мусора на контейнерной площадке.

«Территориальный отдел ведомства по Коломенскому городскому округу осуществляет постоянный надзор за содержанием этих мест для складирования мусора. В округе 231 контейнерная площадка, и с начала года инспекторы составили уже более 200 актов по их состоянию», – подчеркнул Бизяев.

Инспекционная комиссия также осмотрела сквер Зайцева. Здесь проведена большая работа по благоустройству территории. Совсем скоро, дождавшись теплых дней, сквер примет всех желающих для отдыха в красивом облагороженном месте. Неподалеку, на улице Зайцева, дом №43 обнаружили отсутствие ограждения на месте разрытия при проведении земляных работ. В протокол занесли данное замечание с указанием срока его исполнения.

«Мы все отметили грандиозные масштабы и высокое качество работ по благоустройству обширной территории вблизи жемчужины культурного Подмосковья – Коломенского Кремля. Завершается «шлифовка» первой очереди пешеходного туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная». Госадмтехнадзор будет держать процесс под своим контролем, чтобы жителям не мешали строители, всем было безопасно и комфортно», – отметил Бизяев.

Далее комиссия осмотрела несколько дворов на улице Заставная. Отмечено, что много детских площадок, где надо после зимы сделать подсыпку бетонных оснований конструкций, удалить старые детали.

Завершая объезд территории горокруга, глава Госадмтехнадзора отметил, что администрация муниципального образования должна подготовить контейнерные площадки согласно стандартам Московской области и передать их регоператору. Все контейнерные площадки должны быть оснащены твердым покрытием, оборудованы удобным для вывоза мусора подъездом. Установка синих (462 штуки) и серых (1428 штук) контейнеров будет завершена регоператором на всех площадках Коломенского горокруга в мае текущего года.

В числе замечаний – отсутствие информации о предстоящих весенних субботниках на информационных щитах, размещенных во дворах.

Участники комиссии также занесли в протокол, что детские площадки надо привести в порядок после зимы и вплотную заняться увеличением количества площадок с резиновым покрытием. В настоящее время в горокруге только 15 детских площадок с синтетическим покрытием. Всего в Коломенском городском округе расположены 334 детские игровые площадки. В 2018 году по предписаниям инспекторов приведены в надлежащее состояние 74 детских игровых площадок, демонтировано и заменено 12 опасных элементов.

«Отрадно видеть, что Коломна находится в прекрасном состоянии, особенно центральная часть города. Заметно, что коммунальные службы быстро избавляются от последствий зимы в виде грязного снега, заменяют поврежденные из-за климатических сюрпризов элементы внешнего благоустройства. Это подтверждают и жители Коломны, так как с начала года количество жалоб на качество зимней уборки сократилось на треть», – заключил Бизяев.