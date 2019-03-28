РИАМО – 28 мар. Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится в связи с работами по ремонту пути с 1 по 5 апреля, ремонт пройдет в период технологических «окон», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В начале апреля железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на Казанском направлении МЖД. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, в том числе после эксплуатации инфраструктуры в зимний период и перед началом массовых летних перевозок.

«Так, с 1 по 5 апреля ремонт пройдет сразу на двух расположенных в Московской и Рязанской областях участках: Алпатьево – Дивово и Шиферная – Пески. Чтобы сохранить количество пригородных поездов и привычное расписание в часы «пик», ремонт пройдет в период технологических «окон» с максимально возможным использованием дневного времени», – отмечается в сообщении.

В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой подмосковным городом Голутвин и Рязанью.

«Корректировки будут внесены в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках платформа 47 километр – Москва, платформа 88 километр – Голутвин. Также у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте», – добавляется в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».