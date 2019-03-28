РИАМО – 28 мар. На форуме «Управдом» в подмосковном Наро-Фоминске жилищные инспекторы ответили на вопросы председателей советов многоквартирных домов (МКД), говорится в сообщении Главного управления Госжилинспекции Московской области.

В мероприятии на тему: «Информирование советов МКД о работе ООО «МосОблЕИРЦ», об организации раздельного сбора мусора» приняли участие заведующий теротделом №18 Госжилинспекции Подмосковья Анатолий Коновалов, замруководителя администрации Наро-Фоминского горокруга Виталий Тамаркин, член ассоциации председателей советов домов Московской области Лилия Вовк, начальник управления территориальной и информационной политики, социальных коммуникаций и рекламы администрации горокруга Юрий Щуров, председатель совета депутатов горокруга Анатолий Шкурков, представители ООО «МосОблЕИРЦ» и организации, отвечающей за вывоз мусора, ООО «Рузский региональный оператор».

«Благодаря тому, что в президиум форумов «Управдом», как правило, входят представители надзорных ведомств, администраций, советов многоквартирных домов, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в ходе мероприятия решаются важные задачи – информирование и оперативное урегулирование вопросов жителей, ведение открытого диалога между участниками форума и местными властями», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что все это позволяет менять ситуацию в сфере ЖКХ, оценивать реальное состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в муниципалитете.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные темы: работа ООО «МосОблЕИРЦ», планы капитального ремонта. Отдельно остановились на обсуждении вопроса организации раздельного сбора мусора в городском округе. Жители были проинформированы о том, что с 6 по 27 апреля в Наро-Фоминске пройдет экологическая акция «Разделяй и сохраняй», организованная дирекцией управления парками совместно с Молодежным комплексным центром и Наро-Фоминским отделением организации «Российский союз молодежи», главной целью которой станет популяризация темы раздельного сбора мусора и воспитание в жителях города эко-сознательности.

В процессе мероприятия заведующий территориальным отделом №18 Госжилинспекции Московской области Анатолий Коновалов рассказал жителям о порядке обращений по вопросу выставления платежных документов ООО «МосОблЕИРЦ» или управляющей организацией и о процедуре проведения перерасчета, а затем ответил на все вопросы, интересовавшие присутствующих, в рамках своей компетенции.