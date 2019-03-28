РИАМО - 28 мар. С 1 ноября 2012 года в столице собрали около 22,888 миллиарда рублей за платную парковку, все деньги идут на благоустройство города, сообщается на сайте московского паркинга.

Деньги, собранные за парковку, направляются в управы районов Москвы. Управы на основе пожеланий местных жителей предлагают проекты по благоустройству районов. На эти деньги благоустраивают и содержат улицы, парки, скверы, бульвары, создают условия для доступа инвалидов к объектам городской среды, софинансируют установку шлагбаумов.

В 2012 году 4,3 миллиона рублей средств, полученных от платных парковок, получили районы центра столицы, в 2013 году 293,3 миллиона рублей также были направлены в ЦАО, в 2014 году 1,186 миллиарда рублей тоже получили районы Центрального округа.

В 2015 году 436,5 миллиона рублей направлены в ЦАО, ЗАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО, в 2016 году 2,957 миллиарда рублей – в ВАО, ЗАО, Зеленоград, САО, СВАО, СЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, в 2017-м 3,685 миллиарда рублей – в ВАО, ЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, СЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, в 2018 году 4,247 миллиарда рублей – в ВАО, ЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, СЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО.

С 1 ноября 2012 года по 28 февраля 2013 года на улицах Петровка и Каретный ряд, а также на прилегающих переулках был реализован пилотный проект по введению платной парковки на улично-дорожной сети.

Первого июня 2013 года в Москве была введена платная парковка в пределах Бульварного кольца. С 1 июня 2014 года платные парковки появились в районе ММДЦ «Москва-Сити», где впервые применен дифференцированный тариф.

С 1 августа 2014 года Московское парковочное пространство расширилось до границ Третьего транспортного кольца. В зону расширения вошли улицы следующих районов: Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово и Хамовники. Также 25 декабря 2014 года организована новая территориальная зона платных парковок внутри Третьего транспортного кольца. Платная парковка появилась на 405 улицах в районах: Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский, Аэропорт, Савеловский, Марьина Роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье, Якиманка, Донской, Даниловский, Лефортово.

В новую территориальную зону вошли наиболее загруженные участки, расположенные вблизи объектов притяжения: торговых комплексов, бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, рынков, парков, скверов и других точек наибольшего сосредоточения автомобилистов.

С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.