РИАМО – 28 мар. За два дня текущей недели подмосковных застройщиков оштрафовали на 3,6 миллиона рублей, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 25-26 марта по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 3 миллиона 656 тысяч рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено семь постановлений на 1 миллиона 255 тысяч рублей, одно постановление за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 100 тысяч рублей, семь постановлений на 1 миллион 265 тысяч рублей за строительство без разрешения.

«Кроме того, одно постановление на 1 тысячу рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, а также два постановления на 400 тысяч рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости, шесть постановлений на 620 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений, одно постановление на 15 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС», – перечисляется в материале.

В отношении трех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения, резюмируется в сообщении.