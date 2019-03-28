РИАМО - 28 мар. Создание базы данных частных российских музеев позволит учреждениям сотрудничать более эффективно, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Ликино-Дулеве прошел круглый стол Мособлдумы на тему правовых аспектов деятельности частных музеев и учреждений музейного типа. В рамках пленарной части предложено создать совместную базу данных частных российских музеев, что позволит работать им вместе.

«Музей Дулевского фарфорового завода и подобные проекты со всей России определяют векторы развития частного туристического бизнеса в регионах. Это одно из самых динамичных направлений, возникает много музеев. Некоторые уже с историей, например, коломенской пастилы, рузского десерта. Они должны ощущать нашу поддержку, потому что это все позволяет привлечь туристов», – заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Участники мероприятия также посетили производственные мастерские и музей Дулевского фарфорового завода.

Член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Эдуард Живцов отметил, что в настоящее время разрабатывается проект, чтобы сделать производственный цех площадкой для экскурсий.

«Одна из идей – привести сюда обычных школьников», – дополнил он.