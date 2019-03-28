РИАМО - 28 мар. Путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции МЦК «Андроновка» планируют построить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства путепровода.

«В районе станции «Андроновка» мы строим относительно небольшой, но очень важный объект – путепровод через пути МЦК, который свяжет улицу Пруд Ключики и 1-ю Фрезерную улицу, тем самым создав дополнительную локальную связку между Лефортово и Нижегородским районом», – заявил градоначальник.

По его словам, проект включает реконструкцию улицы Пруд Ключики и ряда других примыкающих к ней улиц.

«Сегодня – это узкие, плохо обустроенные дороги. Мы сделаем из них нормальные городские улицы с удобными тротуарами. А в перспективе – откроем по ним движение общественного транспорта, чтобы работникам многочисленных предприятий, расположенных в окружающих промзонах, было удобнее добираться до станций метро и МЦК. Люди неоднократно просили меня об этом. К концу 2019 года мы выполним их просьбу», – заверил мэр столицы.

Строительство четырехполосной эстакады длиной 132 метра через железнодорожные пути МЦК, соединяющей улицы Пруд Ключики и 1-ю Фрезерную, началось в мае 2018 года.

Эстакада существенно облегчит выезд автотранспорта из промзоны «Фрезер» в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Благодаря наличию тротуаров пешеходы смогут комфортно добираться от платформы «Фрезер» и ТПУ «Андроновка» до предприятий и организаций, расположенных на Андроновском шоссе.

Кроме того, проект предусматривает реконст­рукцию улицы Пруд Ключики, которую расширят до четырех полос движения, а также участков Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. Всего в рамках проекта будет построено 2,16 километра дорог. Для удобства пешеходов обустроят 2 километра тротуаров, будет установлено девять остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта.