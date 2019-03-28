РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мар. Спецслужбы проверили магазин сети «Пятерочка» в микрорайоне Климовск Подольска после звонка о минировании, они ничего не нашли, из-за перекрытия движения образовались пробки, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Климовск в четверг (28 марта – ред.) около 11:00 перекрыли движение по Старосимферопольскому шоссе в связи с работой спецслужб, проверявших информацию о минировании «Пятерочки» в поселке Железнодорожный (микрорайон Лаговский – ред.). О минировании мне сообщил сотрудник ГИБДД. Так как в этом месте собирается поток машин с юга Подмосковья, улиц Симферопольская, Заводская, Индустриальная, то образовалась большая пробка. Те, кто поехал в объезд на Бережки, также встали из-за аварии, которая там произошла. Проезд открыли только в начале 13:00», – сказал свидетель.

Сотрудник администрации горокруга подтвердил, что информация о минировании оказалась ложной.