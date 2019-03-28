РИАМО - 28 мар. Упрощенный порядок дачной амнистии применялся в Подмосковье почти 1,1 миллиона раз с начала действия амнистии с 2006 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«С 1 марта 2019 года в Московской области, как и по всей стране, изменился порядок оформления жилых домов на садовых участках. Также изменения коснулись действующей с 2006 года дачной амнистии. Всего за это время управление Росреестра по Московской области зарегистрировало в упрощенном порядке почти 1,1 миллиона прав на объекты недвижимости», – говорится в сообщении.

Больше всего прав в рамках дачной амнистии было зарегистрировано в 2010 году – 196 тысяч. С тех пор количество прав, зарегистрированных в упрощенном порядке, сокращалось. В 2013 году было зарегистрировано 56,1 тысячи, в 2015 году – 33,6 тысячи, в 2017 – 14,6 тысячи прав. В 2018 году, а также январе-феврале 2019 года было зарегистрировано всего 2,9 тысячи прав.

Кроме того, с 1 января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Теперь садоводы могут прописаться в своих домах на садовом участке. Ранее возведенные жилые строения в силу закона также признаются жилыми домами.

Также теперь для жилых строений на садовых участках действует тот же порядок, что и для домов на землях ИЖС.

По окончании строительства гражданин направляет в органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства, к которому прикладывает квитанцию об уплате пошлины за регистрацию права собственности. Сделать это полагается в течение месяца после окончания строительства.

В отношении хозяйственных построек, гаражей, подсобных сооружений на садовых, дачных земельных участках или на земельных участках, предназначенных для ИЖС, процедура не изменилась. Кадастровый учет таких объектов проводится на основании технического плана, правоустанавливающего документа на земельный участок и декларации. Получение уведомлений или разрешений по-прежнему не требуется.