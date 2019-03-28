РИАМО - 28 мар. Медведи Московского зоопарка пробудятся от зимней спячки только в начале апреля, их вольеры уже подготовили к пробуждению животных, сообщается на сайте столичного зоосада.

«Март подходит к концу, и все ожидают пробуждения от зимнего сна медведей. Однако в этом году содержащиеся в Московском зоопарке бурая медведица Роза и пара гималайских медведей все еще мирно спят в своих искусственных берлогах», – говорится в сообщении.

По прогнозам зоологов, животные проснутся не раньше первой недели апреля. Сотрудники зоопарка уже подготовились к пробуждению косолапых: их вольеры на «Острове зверей» очищены от снега и листвы, а все предметы для обогащения среды обитания животных обновлены.

В этот раз медведи из-за теплой погоды уснули только в конце осени. Они находятся в спячке более 4 месяцев, что является средней продолжительностью медвежьей спячки.

Ранее в зоопарке от спячки пробудились тушканчики и степные сурки.