РИАМО - 28 мар. Один из показов ежегодной недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia будет посвящен народным промыслам России, включая промыслы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
«С 30 марта по 3 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет ежегодная неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этом году один из показов будет состоять из работ совместного проекта студентов итальянской модной школы Polimoda (Флоренция) и Школы дизайна ВШЭ (Москва), посвященный промыслам России», – говорится в сообщении.
В конце лета прошлого года молодые дизайнеры в течение недели изучали народные художественные промыслы (НХП) в пяти центрах их развития – городах Санкт-Петербург, Семенов, Торжок, Оренбург и в Московской области, отмечается в материале.
Предметом исследования стали гжельская и хохломская росписи, золотое шитье, изготовление художественных фарфоровых изделий, а также техника создания оренбургского пухового платка. Студенты познакомились с историей промыслов, освоили традиционную технику производства под руководством ведущих мастеров.
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, проект реализуется при поддержке Национальной палаты моды и Фонда развития народных художественных промыслов «Рустрендс» и направлен на увеличение разнообразия изделий народного художественного промысла.
Главная неделя моды страны Mercedes-Benz Fashion Week Russia объединит 217 российских и зарубежных дизайнеров, которые представят свои коллекции в стиле классика, street wear, авангард, спорт, casual на трех подиумах.
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