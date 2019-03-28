РИАМО - 28 мар. Один из показов ежегодной недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia будет посвящен народным промыслам России, включая промыслы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«С 30 марта по 3 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет ежегодная неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этом году один из показов будет состоять из работ совместного проекта студентов итальянской модной школы Polimoda (Флоренция) и Школы дизайна ВШЭ (Москва), посвященный промыслам России», – говорится в сообщении.

В конце лета прошлого года молодые дизайнеры в течение недели изучали народные художественные промыслы (НХП) в пяти центрах их развития – городах Санкт-Петербург, Семенов, Торжок, Оренбург и в Московской области, отмечается в материале.

Предметом исследования стали гжельская и хохломская росписи, золотое шитье, изготовление художественных фарфоровых изделий, а также техника создания оренбургского пухового платка. Студенты познакомились с историей промыслов, освоили традиционную технику производства под руководством ведущих мастеров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, проект реализуется при поддержке Национальной палаты моды и Фонда развития народных художественных промыслов «Рустрендс» и направлен на увеличение разнообразия изделий народного художественного промысла.

«Благодаря творческому подходу молодых людей народные художественные промысла приобретают новую жизнь. <…> Московская область является одним из самых представительных субъектов России как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию их видов производств. Правительство региона оказывает всестороннюю поддержку по их сохранению и развитию», – разъяснил Хромов.

Главная неделя моды страны Mercedes-Benz Fashion Week Russia объединит 217 российских и зарубежных дизайнеров, которые представят свои коллекции в стиле классика, street wear, авангард, спорт, casual на трех подиумах.