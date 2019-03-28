РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 мар. На территории Центрального парка имени Калинина в подмосковном Королеве в текущем году планируют создать автогородок, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве прошло заседание общественного совета парков муниципалитета, в ходе которого члены совета обсудили результаты реконструкции городских парков и дальнейшие планы по их благоустройству.

«В этом году (2019 – ред.) будет создаваться автогородок, его концепция сейчас уже практически разработана. Хочу отметить, что ни одно дерево и ни одно зеленое насаждение в парке не будет тронуто. Второе новшество – это искусственный каток на нашей арт-веранде», – сказал в ходе заседания руководитель администрации Юрий Копцик.

В планах на год – возведение в парке имени Калинина нового детского городка и городка сказок. Копцик отметил, что в парке появятся новые лавочки. Сейчас прорабатывается вопрос об установке дополнительных качелей.